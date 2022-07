Fogo em Faro parcialmente dominado mas preocupa na Quinta do Lago

O fogo que deflagrou na terça-feira em Gambelas, perto da Universidade do Algarve, está parcialmente dominado, concentrando-se agora o seu combate na zona da Quinta do Lago, onde continuam a ser deslocadas pessoas preventivamente.

“Neste momento, a nossa prioridade é a zona da Quinta do Lago”, disse o Comandante Operacional Distrital, Richard Marques, num ponto de situação feito às 11:00 no posto de comando operacional instalado na Universidade do Algarve (Campus Gambelas).

Para o comandante das operações de combate ao incêndio que começou às 23:30 de terça-feira no concelho de Faro e que depois evoluiu para o de Loulé, “há um esforço conjunto no sentido de rapidamente se conseguir estabilizar” o fogo que, “neste momento, já tem parcialmente aquilo que é 50 a 60% consolidados”.

De acordo com este responsável, continuam a ser “deslocadas preventivamente” pessoas da zona da Quinta do Lago e anteriormente foram deslocadas cerca de 20 pessoas de um parque não licenciado com caravanas móveis.