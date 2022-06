Franceses vencem torneio internacional de rugby em VRSA

A equipa francesa Seventise conquistou no domingo, dia 12 de junho, o torneio de Elite do Algarve 7s, a competição internacional de rugby que decorreu em Vila Real de Santo António, anunciou a autarquia.

Os jogadores sagraram-se campeões depois de vencerem a seleção de Hong Kong por 14-7, numa final com um penalty try no prolongamento.

Já na categoria de Open Masculino, a taça foi entregue à equipa portuguesa de Agronomia Rugby, que venceu os franceses Sabrage Debordement por 17-14.

No Open Feminino, foram campeãs as jogadoras da seleção do Cazaquistão, que venceram as 7s Fantastics por 17-14.

Os troféus foram entregues pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, o vice-presidente Ricardo Cipriano e o diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, Custódio Moreno.