Gen Verde apresenta-se dia 30 no Teatro das Figuras

A banda musical Gen Verde vai estar presente dia 30 de maio pelas 21:00 no Teatro das Figuras em Faro com o projeto “From the Inside Outside”. O evento é promovido pela Paróquia de São Luís em conjunto com o movimento dos Focolares.

A atuação terá cerca de duas horas e é um espetáculo pensado, para transmitir a experiência do grupo e histórias de perdão, migrações, racismo, “bullying”, falta de esperança, dependências, feridas e mal-estar com que vivem tantos jovens.

Os bilhetes de ingresso podem ser adquiridos previamente no local do espetáculo, no cartório da Paroquia de São Luís em Faro e também é possível efectuar reservas pelo telefone 289 823 976