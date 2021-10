GNR apreende objetos furtados em Olhão

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Loulé, no dia 26 de outubro, recuperou diversos objetos furtados que se encontravam à venda em estabelecimento, no concelho de Olhão.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de três meses, na qual se investigaram vários crimes de furto em estabelecimentos comerciais, foi dado cumprimento a um mandado de busca num estabelecimento comercial de compra e venda de material informático, em Olhão, onde foram recuperados diversos objetos furtados noutros locais.

Em comunicado a GNR informa ter apurado que o suspeito, um homem de 40 anos, procedia à venda dos objetos subtraídos, tendo sido apreendidos 23 videojogos, 1 comando de consola de videojogos, 2 colunas de som, 1 smartwatch e 1 disco externo, cujos objetos apreendidos foram associados a crimes praticados pelo suspeito e serão restituídos aos legítimos proprietários.

