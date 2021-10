Gonçalo Falcão é vice-campeão de pares do Loulé Open

O tenista português Gonçalo Falcão sagrou-se no sábado vice-campeão de pares do Loulé Open

Gonçalo Falcão jogou ao lado do esloveno Tomas Lipovsek Puches, mas não conseguiu vencer contra o australiano Rickey Hijikata e o holandês Mick Veldheer, que venceram por 6-2 e 6-3 em 55 minutos.

O alemão Lucas Gerch, número 485 do ranking, derrotou Maximilian Neuchrist, número 676, por 6-3 e 7-5.

Já Kaichi Uchida, número 369, venceu o português Pedro Araújo, número 789, que chegou pela primeira vez às meias-finais de singulares de um torneio deste género, com apenas 19 anos.

A 11.ª edição do Loulé Open conta com um prémio de 25 mil dólares e termina este domingo com Kaichi Uchida, Lucas Gerch nas finais.

