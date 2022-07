Há 1.000 entradas em pré-venda para o Festival F

O Festival F, que se realiza entre 01 e 03 de setembro, em Faro, iniciou esta quarta-feira a pré-venda de 1.000 entradas, permitindo poupar dois euros no bilhete diário e nove no passe de três dias, anunciou a organização.

As primeiras 1.000 entradas para o festival, que regressa ao centro histórico de Faro, no formato habitual, após dois anos de ausência devido à pandemia de covid-19, estão à venda até final do mês, “por um valor mais acessível” de 20 euros o bilhete diário e 45 o passe geral para todos os dias de concertos, precisou a organização num comunicado.

Quando terminar a pré-venda do primeiro milhar de ingressos, a 31 de julho, as entradas passam a custar 22 euros por dia e 54 para os três dias, revelou ainda a organização do festival, que se realiza na Vila Adentro, o centro histórico de Faro, nos três primeiros dias de setembro.

O festival vai assim “celebrar o melhor que se faz na música em Portugal”, após dois anos de pandemia em que a iniciativa se realizou “num formato especial, as Noites F, garantindo a segurança de todos e mantendo o apoio ao setor da música e aos seus profissionais”, recordou a organização.

O festival é organizado pelo município de Faro, o Teatro Municipal de Faro, a Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos Ambifaro e a produtora Sons em Trânsito, e vai “regressar a 100% para a sua 7.ª edição, com oito palcos”, embora o cartaz só seja conhecido na próxima quarta-feira.

“O cartaz será revelado no dia 20 de julho, a partir das 18:00, no Terraço do Capitólio, em Lisboa, num convívio de fim de tarde que juntará artistas e organização” e imprensa, anunciou a organização.