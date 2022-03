Há 15 anos a lutar contra a fome na região

PUB

O Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve (BACFA) comemorou 15 anos no dia 01 de março e preparou várias iniciativas para assinalar a data, sempre com o objetivo de “prosseguir o sonho em utopia” de fechar as portas, “que era sinal que não havia necessidades”, segundo disse ao JA o presidente da delegação algarvia, Nuno Cabrita Alves. O Banco Alimentar do Algarve é atualmente o quarto maior do país, distribuindo por ano 3.500 toneladas de alimentos e tendo atingido no pico da pandemia um “máximo histórico” de pessoas apoiadas

O BACFA nasceu por vontade de vários cidadãos entre os anos de 2004 e 2005, mas apenas começou o seu trabalho e inaugurou as instalações de Faro em 2007, em colaboração com a autarquia.

Entre 2007 e 2012, BACFA “começou por procurar instituições em colaboração com as autarquias e Segurança Social para iniciar os trabalhos”, nomeadamente com as campanhas em supermercados, uma vez que “ainda era uma estrutura muito pequena” naquela época.

Já em 2011 acontece o “primeiro grande marco” na história do BACFA do Algarve, que foi quando foi oferecida a primeira câmara frigorífica e uma carrinha, o que resultou numa melhoria de condições para recolher e armazenar alimentos, para mais tarde serem distribuídos pelas instituições e famílias carenciadas.

O ano seguinte é considerado por Nuno Cabrita, um dos fundadores com 48 anos, como “o ponto de viragem”, uma vez que a delegação de Faro consegue uma nova câmara frigorífica com grande capacidade e é quando abrem as portas das instalações em Portimão.

Gonçalo Dourado/Joana Pinheiro Rodrigues

