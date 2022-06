Há um novo prémio de fotografia para estimular a criatividade

A Faro 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro criou o Prémio de Fotografia Hélder de Azevedo, que tem como tema, este ano, “Ria Formosa, um Património a Preservar”.

De acordo com comunicado, a associação pretende, com a iniciativa, “estimular a criatividade, fomentando o gosto pela fotografia como meio de comunicação visual e como forma de expressão artística”.

O prémio visa também promover a observação, a descoberta, a revelação do Património Ambiental e Cultural do concelho de Faro e da região, contribuindo para a reforço da identidade patrimonial, cultural e ambiental, homenageando uma das principais figuras do panorama artístico algarvio Hélder Cavaco de Azevedo.

As candidaturas são de inscrição gratuita e o prémio será atribuído anualmente aos melhores trabalhos de fotografia.