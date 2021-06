Um trabalhador português de construção civil em Castro Marim faleceu na segunda-feira após uma queda com cerca de três metros de altura, disse ao JA fonte da GNR.

A vítima, com 53 anos, “não chegou a ser evacuada, com o óbito a ser declarado no local”, sofreu um traumatismo cranioencefálico segundo a mesma fonte.

No local, estiveram presentes meios da Guarda Nacional Republicana e da Autoridade para as Condições do Trabalho.

