IBÉRICAFRIO inaugura este sábado um novo espaço de Exposição em Marim (Olhão) c/ Video – Entrevista

Uma história de sucesso que começou há 40 anos

A IbéricaFrio é uma empresa algarvia com uma história de sucesso, que começou a ser construída em Maio de 1978, por um casal de portugueses retornados de Angola.

Amílcar Dias e a esposa, Hortência Dias, chegaram a Olhão, atraídos por uma maior semelhança com o clima que tinham deixado para trás, depois de uma passagem de dois anos, pelo Minho, onde têm as suas raízes, determinados a recomeçar uma nova vida. E assim nasceu a IbéricaFrio, que primeiramente começou por ser a Electrofrio, com três sócios e uma atividade virada, sobretudo, para a reparação de eletrodomésticos. Dez anos depois, Amílcar e Hortência Dias eram os únicos donos da IbéricaFrio e estavam determinados a criar uma empresa de sucesso. Ele na parte técnica e nas vendas e ela na parte administrativa e contabilística.

O nome Ibérica resultou do facto de um dos sócios iniciais ser espanhol. Para além do nome, este sócio trouxe também algum know how e uma relação de mercado com Espanha, que nesta época estava bem mais avançada que o nosso país no negócio dos equipamentos de frio.

Quem nos contou esta história foram os filhos de Amílcar e Hortência, Bruno e Nuno Dias que são hoje os sócios-gerentes da empresa e os grandes continuadores da obra dos pais. Grande parte do sucesso recente da empresa deve-se, precisamente, ao espírito criativo e empreendedor dos dois irmãos.

A internacionalização da empresa, com uma presença bastante vincada em Angola, através de uma outra empresa do grupo a Frio Revenda Angola, criada em 2009, muito se ficou a dever ao dinamismo do Bruno e do Nuno e ao facto do primeiro ter, também, nacionalidade angolana e grande vontade em conhecer o país onde nascera.

Em 2014, quando Portugal entrou em crise, foi o mercado angolano que nos ajudou bastante a manter, não apenas, a nossa estabilidade financeira, como até mesmo continuarmos a crescer. De tal modo que em 2016 fomos distinguidos com o prémio PME Excelência fez questão de sublinhar, Bruno Dias.

Ao saber de experiência feito dos pais, somou-se uma injeção de sangue novo dos filhos e, dessa mescla, se fez o grande crescimento de uma empresa que tem hoje um volume de negócios de 3 milhões de euros e é, sem dúvida, a maior empresa algarvia do sector, com uma marca própria de equipamentos, ABN, produzida na fábrica da outra empresa do grupo que entretanto criaram, a Frio Revenda Portugal, que registou um volume de negócios, de 1 milhão de euros.

De uma empresa que se dedicava inicialmente à instalação e reparação de equipamentos de frio, orientada para o setor naval, próspero em Olhão e para os sistemas de frio dos camiões, a IbéricaFrio conta hoje com 23 trabalhadores e uma frota de cerca de duas dezenas de viaturas, representando as mais conceituadas marcas nacionais e internacionais de equipamentos para hotelaria, restauração, indústria, comércio e distribuição alimentar.

O espaço de Exposição Permanente que vai inaugurar no próximo sábado, dia 23, na Zona Industrial de Nuno e Bruno Dias, os sócios-gerentes da IbéricaFrio Marim, em Olhão, é a concretização de mais uma etapa no crescimento da empresa como nos explicou, com o sentimento de um dever cumprido, Nuno Dias. A ideia do nosso pai, Amílcar Dias, de termos sempre um stock permanente de materiais e equipamentos, para darmos uma resposta pronta e imediata aos nossos clientes, fez-nos construir, através da Frio Revenda uma fábrica, junto ao novo espaço de Exposição, onde fabricamos equipamentos de aço neutro, à medida e com a nossa própria marca ABN – explicaram, com orgulho, Bruno e Nuno Dias.

Mas se há um segredo na construção do sucesso do Grupo, ele reside na qualidade e rapidez do serviço prestado. Quando nos comprometemos com um prazo de entrega, não podemos falhar, nem que para isso tenhamos que trabalhar dia e noite – acentua Bruno Dias.

No próximo sábado e até segunda, o espaço de Exposições da IbéricaFrio está preparado para dar a conhecer aos empresários, profissionais do setor e público em geral, o que de mais moderno e inovador existe em termos de equipamento e utensílios, nesta área, e vai brindar os visitantes com demonstrações ao vivo, que incluem show cooking.

Sendo atualmente a maior empresa do Algarve do setor, com uma área de intervenção que ultrapassa as fronteiras do Algarve e chega ao Alentejo e, também, pontualmente à zona da Grande Lisboa, o grande objectivo do Grupo, é transformar-se, a médio prazo, numa empresa de dimensão nacional.

E pelo que vimos, não temos dúvidas que essa meta Novo espaço de exposições será atingida.