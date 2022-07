Igreja de São Francisco de Pêra poderá ser classificada como ZEP

A Direção-Geral do Património Cultural vai propor à Secretaria de Estado da Cultura a fixação como Zona Especial de Proteção (ZEP) da Igreja de São Francisco, em Pêra, no concelho de Silves.

Esta intenção consta de um anúncio publicado esta segunda-feira, dia 18, em Diário da República, que refere que esta igreja já é classificada como Monumento de Interesse Público (MIP).

São Francisco de Pêra é uma igreja barroca, edificada no início do século XVIII, mandada construir por uma comunidade de franciscanos, que atualmente está implantada em pleno centro histórico da aldeia algarvia de Pêra.

De acordo com a legislação, “a ZEP assegura o enquadramento paisagístico do bem imóvel e as perspetivas da sua contemplação, abrangendo os espaços verdes que sejam relevantes para a defesa do respetivo contexto”.