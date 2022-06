Imprensa e a realidade algarvia em debate com o JA

O papel que a Imprensa assume no desenvolvimento das sociedades democráticas e de que modo o eco da sua ação se fez sentir em Portugal e, em particular, na região do Algarve, são os principais temas de um simpósio no âmbito do aniversário do JORNAL do ALGARVE que terá lugar ao longo de todo o dia 17 de junho, sexta-feira, no Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António.

A ação decorre no âmbito do 65.º aniversário do JORNAL do ALGARVE, que se cumpriu a 30 de março passado e conta com a participação ativa da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e do seu presidente, Álvaro Araújo.

O simpósio que, no quadro do referido aniversário tinha sido previsto e agendado ainda antes do inesperado falecimento do nosso diretor, a 4 de dezembro de 2021, contará com a participação de figuras cimeiras do jornalismo regional e de figuras social e politicamente relevantes da nossa região.

Pelas 10:00, os jornalistas José Cruz e Neto Gomes, desde sempre ligados ao JORNAL do ALGARVE, abrem a sessão, com a posterior participação e intervenção da vereadora da Cultura da autarquia de Vila Real de Santo António, Conceição Pires, e do presidente do município.

Meia hora depois, Neto Gomes apresenta o primeiro painel sobre o papel da Imprensa na defesa da democracia, com a participação do professor Alberto Arons de Carvalho.

Após uma pausa para café, a diretora do JORNAL do ALGARVE, Luísa Travassos, introduz a temática “Jornalismo de causas”, com a participação do presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, do jornalista Horácio Neves, do médico ortopedista Esteves Franco, do ex-reitor da Universidade do Algarve, Adriano Pimpão e do ex-autarca e deputado Fialho Anastácio, com moderação de José Cruz.

Pela tarde, a partir das 14:30, segue um debate com o tema “Desafios do jornalismo para o desenvolvimento regional”, após divulgada uma mensagem em vídeo da escritora Lídia Jorge. Este debate contará com a moderação de Neto Gomes e a participação da representante da Região de Turismo do Algarve, Fernanda Catarina, da diretora regional da Cultura, Adriana Freire, do médico Rui Lourenço e do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário.

Após outra pausa para café, “A importância da comunicação social do Algarve no futuro da região” será debatida numa mesa redonda com a participação de alunos de Comunicação Social da Universidade do Algarve e a moderação do diretor do curso, Bruno Silva e da professora Joana Palminha, após ser transmitida uma mensagem em vídeo de Almerinda Romeira.

Como convidados, está ainda confirmada a participação do advogado e comentador político Filipe Vasconcelos Romão, da jornalista e diretora do Sul Informação, Elisabete Rodrigues, do jornalista da TVI, Hugo Matias e do jornalista da RTP, Paulo Dentinho.