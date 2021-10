In Loco associa-se aos 30 anos do programa Leader

A In Loco vai participar nas comemorações dos 30 anos do programa Ligações Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Local (Leader) enquanto representando do Grupo de Ação Local Interior do Algarve Central, que decorre entre hoje e domingo em Ponte de Lima, anunciou a associação.

Este evento divulgado pela In Loco tem na sua programação um conjunto de atividades que tem como ponto alto uma conferência no Mosteiro de Refóios com testemunhos sobre o passado e momentos de debate com a participação da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, da secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, da Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, do ex-ministro da agricultura, Arlindo Cunha, do ex-Comissário Europeu da Agricultura, Franz Fischler, do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, de Roberto Berutti do Gabinete do Comissário Europeu da Agricultura e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Hoje, dia 28 de outubro, irá decorrer uma sessão de reflexão interna e na manhã de sexta-feira haverá uma visita a projetos apoiados no âmbito do Leader/DLBC em Ponte de Lima.

A associação In Loco apoia o território através do programa Leader desde o seu início.

