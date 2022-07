Incêndio que começou em Faro e se estendeu a Loulé em fase de resolução

O incêndio que deflagrou na terça-feira à noite em Gambelas (Faro), e que depois se estendeu a Loulé, entrou em fase de resolução às 09:19, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 10:20 permaneciam no local 349 operacionais, auxiliados por 121 meios terrestres e um meio aéreo.

O incêndio deflagrou às 23:30 de terça-feira perto do polo das Gambelas da Universidade do Algarve (freguesia de Montenegro) e do recinto onde decorre, a partir de hoje, a Concentração Internacional de Motos de Faro, tendo chegado a atingir um perímetro de 27 quilómetros. O fogo passou depois para o concelho de Loulé.

Durante o dia de quarta-feira, na fase mais crítica do combate ao fogo, foram deslocadas cerca de 150 pessoas que estavam em locais suscetíveis de serem atingidos pelas chamas.

O Governo decidiu hoje prolongar de sexta-feira para domingo a situação de contingência em Portugal Continental devido às previsões meteorológicas, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

- Publicidade -

Oito distritos de Portugal continental mantêm-se sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.