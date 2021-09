Inês Murta eliminada na fase de qualificação do Lisboa Belém Open

A tenista vilarrealense Inês Murta foi eliminada na segunda-feira da fase de qualificação do Del Monte Lisboa Belém Open, depois de perder contra a sul-coreana Yeonwoo Ku por 6-4 e 6-1, anunciou a organização.

Esta derrota surge um dia depois de Inês Murta ter sido a única portuguesa a vencer no torneio internacional feminino, cujo prémio são 25 mil dólares.

Inês Murta está atualmente colocada no 724º lugar no WTA e surpreendeu a russa Ekaterina Shalimova na segunda-feira com 6-2, 4-6 e 11-9.

O torneio decorre até 3 de outubro e Portugal está agora representado pelas wild cards Ana Filipa Santos, Sofia Pinto, Carolina Azadinho e Matilde Morais.

