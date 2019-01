Jazz e vinho são os senhores da festa em Silves

Quarteto Ana Alves

Nos dias 9 e 10 de fevereiro, o “Jazz nas Adegas” vai levar o Quarteto Ana Alves à Quinta do Barradas, localizada na freguesia de Silves, no sítio da Venda Nova, onde atuará pelas 21h00 e 17h00, respetivamente.

Ana Alves frequentou a escola de jazz do Hot Clube de Portugal, onde trabalhou com os grandes nomes do jazz nacional. Obteve o terceiro lugar no Festival RTP da Canção, interpretando uma música da autoria de Maria Guinot. Gravou duas músicas de autoria de Sérgio Godinho, para a banda sonora do filme “Amor à Primeira Vista”, realizado por Joaquim Leitão. Atuou com a Orquestra “Speakeasy Blue Notes” e, na Expo 98, com o trio do pianista João Maurílio.

O Quarteto Ana Alves apresenta os clássicos de jazz que se tornaram imortais ao longo do tempo e a que ninguém pode ficar indiferente.

Esta atividade, organizada pela Câmara Municipal de Silves, integra, mais uma vez, a programação cultural “365 Algarve” e conta com produção artística do Ginásio Clube de Faro.

“Trata-se de uma iniciativa que pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os vinhos de Silves, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de jazz”, realça a organização.

Os concertos são acompanhados de provas dos vinhos produzidos pelas adegas anfitriãs e contemplam, ainda, a degustação de tapas de produtos locais, num conceito que tem como objetivo “marcar a oferta cultural de qualidade na época baixa de procura turística pelo Algarve”.

Os bilhetes do “Jazz nas Adegas” custam 12 euros, um valor que inclui, para além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.

As próximas sessões do “Jazz nas Adegas” terão lugar nos dias 22 e 23 de fevereiro, com a banda Analog Music Project, na Quinta Rosa (Silves), seguindo-se, a 8 e 9 de março, Paulo Strak Trio, na Herdade Barranco do Vale (São Bartolomeu de Messines). A iniciativa prolonga-se até 25 de maio.