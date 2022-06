José Carlos Barros apresenta livro junto de amigos em Castro Marim

O Revelim de Santo António, em Castro Marim, foi palco da apresentação do novo livro de José Carlos Barros, intitulado “As Pessoas Invisíveis”, na sexta-feira, dia 3 de junho, vencedor do prémio LeYa 2021, anunciou a autarquia.

Esta apresentação decorreu no âmbito do evento “Conversas Soltas num Palco Improvável”, que contou com a participação de amigos do autor “que o acompanham na vida e na viagem que inspirou a obra apresentada”, nomeadamente Luís Gomes, Carlos Barros e Carlos Lança.

Num momento descontraído de encontro e de partilha, a apresentação deste livro faz parte de uma política “que tem sido o apanágio da Biblioteca Municipal de Castro Marim”, segundo o comunicado.

Este foi o primeiro sunset literário promovido pela autarquia, com a participação de colaboradores do município com apontamentos musicais, numa iniciativa que se tornará regular.

José Carlos Barros nasceu em Boticas em 1963, mas residente em Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António.

Foi vice-presidente na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Foi deputado na Assembleia da República (2015-2019). É autor de vários livros de poesia, tendo já conquistado por duas vezes o Prémio Nacional de Poesia Sebastião da Gama, e de dois romances anteriores – “O Prazer e o Tédio” e “Um Amigo para o Inverno”.