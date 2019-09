Jovem de Lagoa ganha título Miss Fotogenia

Beatriz Castro, natural de Lagoa, com 16 anos de idade, venceu o título de Miss Fotogenia, no Concurso Rainha das Vindimas de Portugal, destacando-se entre as 17 concorrentes, recebendo a preferência da equipa de fotógrafos oficial do evento.

A jovem lagoense, que recentemente foi eleita Rainhas das Vindimas de Lagoa na 40º edição da Fatacil, será a nova embaixadora do município algarvio para as atividades e ações de promoção na área da vinha e do vinho, durante o ano 2019/2020, estando confiante da sua representação.

O concurso Rainha das Vindimas de Portugal é uma iniciativa promovida há 10 anos pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). A última edição, realizada na semana passada, na “Cidade do Vinho 2019” – Peso da Régua, reuniu as jovens que foram eleitas Rainhas das Vindimas nos respetivos municípios, numa iniciativa que resulta de uma parceria entre a AMPV e o município anfitrião.

“O objetivo passa pela valorização e divulgação dos usos relacionados com a cultura da vinha e a produção do vinho, das mais genuínas do povo português”, realçam os promotores.