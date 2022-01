Jovem rouba carro em Sintra e é apanhado a conduzi-lo em Albufeira

A GNR deteve esta terça-feira um jovem de 21 anos por furto de veículo, em Albufeira. Após diligências policiais, verificou-se que o veículo tinha sido furtado no concelho de Sintra, no passado dia 24 de dezembro.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram o veículo que se encontrava a circular na via pública, em Albufeira, percebendo que este havia sido furtado, em Sintra, no final do mês de dezembro de 2021.

Foi ainda possível apurar que o condutor não possuía carta de condução.

A viatura recuperada foi entregue ao seu legítimo proprietário.

O homem foi detido e constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.