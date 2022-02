Judo: Clube Desportivo Areias S. João soma conquistas em Coimbra

A secção de judo do Clube Desportivo Areias S. João, de Albufeira, esteve representado no Campeonato Nacional de Judo, no escalão de cadetes, que decorreu no dia 19 de fevereiro em Cernache, no concelho de Coimbra, anunciou a equipa.

O atleta Danilo Storozhuk sagrou-se campeão nacional de juvenis de judo na categoria de -73kg, enquanto Luan Abibi em -90kg e Romeu Guerreiro em +90kg trouxeram para casa duas medalhas de prata.

Nesta competição participaram ainda Daniel Kulish e Pedro Gomes, acompanhados da equipa técnica composta pelos treinadores Tiago Moreira, Pedro Gonçalves e Dinis Pinto.