Juventude e habitação são prioridades para o autarca de VRSA

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, tem como prioridades a estratégia na juventude e o acesso à habitação “como vetores essenciais para mudar e recuperar o concelho”, segundo o comunicado.

Estes foram os destaques do seu discurso na sessão de abertura do Encontro Nacional de Associações Juvenis (ENAJ), que decorreu no sábado no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, com a participação do primeiro ministro António Costa.

O seu discurso esteve assente nas dificuldades que os jovens sentem na obtenção de habitação e o grande potencial presente nas suas ideias e vontades, “que deve ser apoiado e potenciado”.

O autarca destacou ainda o papel importante dos poderes central e local na resolução dessas dificuldades e na capacitação dos jovens para a concretização dos seus projetos, dando exemplos concretos daquilo que este executivo tem vindo a fazer com a juventude, incluindo-a e destacando-a como protagonista de um conjunto significativo de iniciativas transversais às diferentes dimensões do concelho.

O encontro organizado pela Federação Nacional de Associações Juvenis reuniu cerca de um milhar de jovens e representantes de mais de 250 associações juvenis, com intervenções do Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, do diretor regional do Algarve do IPDJ, Custódio Moreno, e da Vogal do IPDJ, Sílvia Vermelho.