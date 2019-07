Lagoa: 100 atletas disputaram a Taça do Algarve em Atletismo 2019

No passado domingo, 7 de julho, a pista de atletismo do estádio municipal da Bela Vista, em Lagoa, recebeu a Taça do Algarve 2019, numa organização conjunta da Câmara Municipal de Lagoa e da Associação de Atletismo do Algarve.

A Taça do Algarve em Atletismo é uma competição regional dirigida a todos os escalões etários, onde os atletas só podem realizar duas provas individuais do programa. Em cada prova, no máximo 3 atletas por clube, pontuavam para a classificação coletiva. De referir que esta prova integra o calendário oficial de provas da Associação de Atletismo do Algarve.

Assim, a pista de atletismo da Bela Vista recebeu cerca de 100 atletas de todo o Algarve, contando ainda com 1 clube da região de Beja e um atleta de um clube da Irlanda.

De ressalvar as excelentes participações dos clubes do concelho de Lagoa, uma vez que a Associação Académica da Bela Vista se sagrou campeã da Taça do Algarve em atletismo simultaneamente no Circuito de Estrada e Corta Mato, ficando o Sporting Clube Lagoense num honroso quarto lugar.

No final da competição foi realizada a cerimónia de entrega de prémios da prova do dia, a “Taça do Algarve 2019”, bem como dos campeões dos “Circuitos de Estrada e Corta-Mato 2019”, com a presença da vereadora Ana Martins. A competição culminou com um almoço convívio entre todos os atletas, como comemoração do final da época desportiva.