Lagoa celebra 21 anos de elevação a cidade com jazz

A Câmara Municipal de Lagoa vai celebrar o 21.º aniversário de elevação a cidade no dia 19 de abril, incluído nas comemorações do Dia Internacional do Jazz, assinalado a 30 de abril, anunciou a autarquia.

As duas datas vão ser assinaladas com o concerto “As Grandes Vozes e as Grandes Orquestras” com Vânia Fernandes e a Orquestra Jazz do Algarve sob direção de Hugo Alves, no dia 14 de abril pelas 19:00, no Auditório Carlos do Carmo na cidade de Lagoa.

Este concerto vai incluir temas de Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughn que ficaram imortalizados com as orquestras de Count Basie, Benny Carter ou Duke Ellington ou Thad Jones, num percurso pelo século XX.

Os bilhetes têm um custo de 10 euros e podem ser adquiridos na Ticketline, bilheteiras Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.