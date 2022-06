Lagoa foi o primeiro município a hastear a Bandeira Azul nas suas praias

Lagoa foi o primeiro concelho do Algarve a hastear a Bandeira Azul. O galardão foi atribuído a seis praias do concelho, duas das quais exibem também a bandeira “Praia Acessível, Praia para Todos”.

No dia 13 de junho, na Praia Grande de Ferragudo, deu-se início às cerimónias do hastear da Bandeira Azul da Europa 2022. Participaram no momento o presidente da Câmara Municipal, Luís Encarnação, o executivo camarário e representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, da Autoridade Marítima, da Região de Turismo do Algarve e dos presidentes das juntas e uniões de freguesias.

Paralelamente, pelo meio dia, na Praia de Carvoeiro, foi assinado um protocolo de cooperação

entre o município de Lagoa e a Agência Portuguesa do Ambiente para o estabelecer os termos de colaboração para a execução de um programa complementar de monitorização de algumas águas balneares. Pretende-se assim melhorar o conhecimento dessas águas balneares, possibilitando a atuação preventiva em situações de contaminação, de acordo com a autarquia.

Nesta época balnear, Lagoa terá hasteada a Bandeira Azul, nas praias do Vale do Olival, da Senhora da Rocha, de Vale Centeanes, do Carvoeiro, dos Caneiros e na Praia Grande de Ferragudo, “pela sua excelência e pelo cumprimento de um rigoroso conjunto de critérios de informação e educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental e equipamentos, e segurança e serviços”.

O Programa da Bandeira Azul da Europa é uma iniciativa da Federação Europeia de Educação Ambiental (FEE), com o objetivo elevar a consciencialização dos cidadãos e dos decisores para a proteção do ambiente marinho, e incentivar a realização de ações que levem à resolução dos problemas aí existentes. O galardão é atribuído a praias que cumpram uma trintena de critérios de excelência, após um processo de candidatura junto da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

De entre os critérios necessários, destaca-se a realização de atividades de educação ambiental, cujo tema em 2022 é a “Recuperação de Ecossistemas”, no âmbito da década da Estratégia Europeia para a Biodiversidade.

É ainda de destacar a atribuição da bandeira Qualidade Ouro pela associação ambientalista Quercus, às praias do Vale do Olival, da Senhora da Rocha, da Marinha, dos Caneiros e Praia Grande de Ferragudo. Este galardão é atribuído a praias em que a qualidade das águas balneares obedece a padrões de excelência ainda mais exigentes que os da Bandeira Azul.

Lagoa hasteou também a Bandeira “Praia Acessível, Praia para Todos”, atribuída pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), nas praias do Carvoeiro e da Senhora da Rocha. Estas praias disponibilizarão ainda cadeiras anfíbias que permitirão a este grupo especial de utentes a ida a banhos. Paralelamente, nestas praias, procura-se garantir a acessibilidade inclusiva nos percursos até às áreas concessionadas e zonas de conforto por meio de passadeiras pensadas para serem confortavelmente transitáveis, mesmo por cadeiras de rodas