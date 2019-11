Lagoa recebeu 5º Troféu de Natação

Duzentos e cinquenta atletas em representação de onze clubes participaram no 5º Troféu de Natação de Lagoa que decorreu nas piscinas municipais.

O 5º Troféu de Natação de Lagoa acolheu atletas maiores de 12 anos, federados nas modalidades de Natação Pura e Natação Adaptada. Foi organizado pelo Município de Lagoa em parceria com o Lagoa Académico Clube (LAC) e a Associação Nacional de Natação do Algarve (ANALGARVE).

A equipa de natação do LAC que registou uma performance média coletiva de 100% e 127 novos recordes pessoais, obteve no final um honroso e aplaudido terceiro lugar.

Entre as diferentes participações incluíram-se maioritariamente clubes da região Algarve, mas também outras equipas de nomeada nacional de que foram exemplo o Sporting Clube de Portugal e Sport Algés e Dafundo.

As Piscinas Municipais de Lagoa voltaram, assim, a receber uma prova inserida no calendário de competições da Associação de Natação do Algarve / Federação Portuguesa de Natação, fazendo notar o carácter inclusivo da iniciativa.