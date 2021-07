Lagos apresenta programa cultural de verão adaptado à pandemia

A Câmara Municipal de Lagos promove durante o verão uma programação cultural diversificada e adaptada à realidade da pandemia de covid-19, com concertos e cinema, anunciou a autarquia.

O “Drive In Cinema” e o “Lagos Nights Out – Noites no Cais” estão de volta para uma segunda edição, além da estreia dos “Concertos de verão”.

Blaya, HMB, Áurea, Fernando Daniel e Katia Guerreiro são os cabeças de cartaz do verão de Lagos, com concertos ao ar livre e com lugares sentados, devidamente distanciados fisicamente.

Os HMB sobem ao palco no dia 29 de julho, enquanto Áurea apresenta os seus maiores sucessos no dia seguinte. Já Fernando Daniel encerra o mês de julho, no dia 31, seguido de Kátia Guerreiro no dia 1 de agosto e Blaya no dia 29 do mesmo mês.

Os concertos vão decorrer no Parque de Feiras, junto ao estádio Municipal de Lagos, pelas 21:00, cujos bilhetes têm um custo de cinco euros e podem ser adquiridos na receção do Centro Cultural de Lagos, ou através da Ticketline.

Estes espetáculos vão ainda assinalar as datas da Feira Concurso Arte Doce e Festa do Banho 29, que foram adiados para 2022 devido à pandemia de covid-19.

O “Drive In Lagos” regressa ao Campo de Jogos do Rossio da Trindade, entre os dias 17 e 26 de agosto, com os filmes “Bem Bom”, “Capitão Dentes de Sabre e o Diamante Mágico”, “Mulheres ao Poder” e “Listen”.

O acesso com as viaturas é gratuito, mediante inscrição prévia obrigatória através de um formulário.

Já o “Lagos Nights Out – Noites no Cais”, integrado na programação cultural Bezaranha, volta ao Cais das Descobertas entre os dias 3 e 5 de setembro com Jazzie Trio, Marta Alves, Nuno Feist, Guilherme Banza e Almatriz.

O Centro Cultural de Lagos acolhe as exposições “Cada Conta, Conta”, de Ana Canto, “Cápsula do Tempo”, do Centro Português de Serigrafia e “2020 ver para crer” de Paulo Figueiras, além dos espetáculos “Meus Monstros Marinhos” e “Visto em el Jueves”.

Ao longo dos meses de julho e agosto, decorrem ainda os espetáculos do “Lá fora, cá dentro – Música no Pátio” com Lolirockers, Zé Portugal, Orquestra de Jazz do Algarve e Orfélia.

