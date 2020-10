Lagos celebra Dia do Município com programação adaptada à pandemia

O Dia do Município de Lagos volta a ser celebrado a 27 de outubro, em honra do seu padroeiro, São Gonçalo de Lagos, com várias adaptações na programação devido à pandemia de covid-19.

As comemorações têm início a 26 de outubro, pelas 21:30, com um espetáculo gratuito dos MONDA, no Centro Cultural de Lagos, em homenagem ao Cante Alentejano.

No dia seguinte, a manhã começa com o hastear das bandeiras e os discursos do presidente da Assembleia Municipal, Paulo Morgado e da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira.

Esta cerimónia garante todas as medidas de saúde e segurança, com transmissão em direto para a página de Youtube da Assembleia Municipal e página de Facebook do município de Lagos.

Pouco depois, será assinado um protocolo e entregues viaturas às forças de segurança e entidades locais como a PSP, GNR, Autoridade Marítima Nacional, agrupamentos de escolas e Centro de Saúde de Lagos.

Pelas 11:00, vai decorrer a habitual missa em homenagem a São Gonçalo de Lagos, na igreja de Santa Maria, que vai receber especial atenção na página de Facebook do município com a partilha de informações e curiosidades acerca da figura, numa iniciativa chamada “Ao encontro do tempo e dos lugares de São Gonçalo de Lagos”.

O Centro Cultural de Lagos terá duas novas exposições que serão inauguradas no dia do município, e ficarão patentes até ao final do ano. A primeira tem o nome de “Mundos Fragmentados” e é assinada por Ivan Ulmann, enquanto “Matérias Incertas” pertence ao trio de artistas Tom Saunders, Silke Weiβbach e Martim Brion.

O Zoo de Lagos também se juntou às comemorações, com a entrada no dia 27 de outubro a residentes do concelho a partir dos 4 anos com um desconto de 50%, enquanto as crianças até aos 3 anos têm entrada gratuita.