Lagos celebra os 449 anos da cidade com programa especial

O município de Lagos preparou uma programação diversificada para assinalar a efeméride, a qual decorrerá entre os dias 27 e 29 de janeiro. Espetáculos, a apresentação de um livro sobre gastronomia de Lagos, a música de Salvador Sobral, a inauguração de uma exposição de artistas locais e uma visita guiada são algumas das propostas para celebrar a data.

Foi a 27 de janeiro de 1573 que El Rei D. Sebastião, homenageado através da escultura de João Cutileiro na Praça Gil Eanes, reconheceu Lagos através da sua elevação a cidade, processo iniciado em 1504 com a atribuição do Foral por D. Manuel I. Este reconhecimento acabaria por reforçar a cidade como uma das mais importantes localidades da História de Portugal, em especial no período dos Descobrimentos portugueses.

Para assinalar esta efeméride, a programação começa logo no dia 27 de janeiro, pelas 17:00, com a apresentação do livro “Baía de Lagos – Comida do Mar” no Auditório Paços do Concelho Séc. XXI, uma homenagem à gastronomia local tão intimamente ligada ao mar. No mesmo dia, pelas 19:00, a Orquestra Clássica do Sul protagoniza o concerto “Contrastes e Afinidades”, uma interpretação de temas de Bach, Stravinsky e Mozart.

No dia 28, pelas 21:30, Salvador Sobral regressa a Lagos, apresentando o seu novo trabalho, “bpm”, num concerto intimista no Centro Cultural de Lagos.

O dia 29 estará bastante preenchido com atividades que decorrerão durante todo o dia. De manhã, terá lugar a visita guiada “Lagos, D. Sebastião e Memórias”, a qual esgotou as inscrições em apenas algumas horas. Mas as homenagens a D. Sebastião não se ficam por aqui, sendo que às 15:00, no Centro Cultural de Lagos, os historiadores Artur de Jesus e José António Martins falarão sobre o tema na palestra “Lagos, Terras do Infante, D. Sebastião e o Sebastianismo”.

​Ainda pelo Centro Cultural, será inaugurada a exposição do LocalARTE, projeto que visa apoiar e promover a comunidade artística local. Serão quarenta e nove os artistas participantes a ter as suas obras expostas neste equipamento cultural até 19 de março.

A programação fecha com a exibição da curta-metragem “Memórias do Futuro”, projeto elaborado pela associação cultural “A Caravana” nas cidades de Lagos, Santarém e Sever do Vouga que simboliza um importante tributo a todas as avós e à sua experiência e memórias.

Nestes três dias de celebrações, terá também oportunidade de visitar gratuitamente todos os equipamentos museológicos do concelho, uma oportunidade de ficar a conhecer melhor a história da cidade e de visitar o renovado Museu de Lagos Dr. José Formosinho.

Mais informações sobre a programação poderão ser consultadas aqui.