Lagos é ponto de partida da 1.ª edição de regata transatlântica

A primeira edição da regata transatlântica “McIntyre Adventure Globe 5.80 Transat” arrancou esta segunda-feira, dia 1 de novembro, em Lagos e terá como primeiro destino Lanzarote, terminado nas Caraíbas, em Antígua.

Esta é uma prova para barcos de apenas 5,80 metros, inteiramente construídos pelos próprios marinheiros, sendo este um dos diferenciais da prova.

A regata está prevista para chegar a Antígua, nas Caraíbas, antes do Natal.

O percurso da regata pode ser acompanhado em www.Globe580Transat.com, com cobertura ao vivo também na página do Facebook do evento.

PUB