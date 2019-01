Lagos, Faro, Albufeira e Portimão ganham novas USF

A Administração Regional de Saúde (ARS) anunciou que a abertura de mais quatro Unidades de Saúde Familiar (USF) em 2018 – em Lagos (USF Amendoeira), em Faro (USF Golfinho), em Albufeira (USF Sol Nascente) e em Portimão (USF Portas do Arade) –, permitiu alargar a cobertura assistencial dos cuidados de saúde primários nestes concelhos e reforçar os cuidados de proximidade na região do Algarve.

“Com a entrada em funcionamento destas quatro unidades, integradas no plano estratégico estipulado pela ARS Algarve para o ano de 2018, estão neste momento em atividade 18 Unidades de Saúde Familiar na região do Algarve”, realça a ARS.

“O modelo das USF tem um potencial de mudança e modernização que nos interessa valorizar. Por isso, entendemos que era importante que a região voltasse a olhar para esta reforma de maneira positiva e motivarmos os nossos profissionais para que o número de USF voltassem a crescer e desta forma oferecermos cada vez mais e melhores serviços e de maior proximidade à nossa população”, destaca o presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado, sublinhando que o ano de 2018 marcou o início do novo ciclo da reforma dos cuidados de saúde primários no Algarve, com a entrada em atividade destas quatro unidades, aliada à contratação de mais médicos de medicina geral e familiar.

Ainda de acordo com a ARS, “a taxa de cobertura de utentes com médico de família no Algarve, nos dois últimos anos, tem evoluído de forma consistente e positiva, sendo que cerca de 89% da população tem médico de família atribuído”.