Lagos: Homem perde a vida em queda de falésia com 30 metros

Um homem de 48 anos foi encontrado morto esta segunda-feira na praia do Canavial, em Lagos. A vítima, de nacionalidade checa, terá caído de uma falésia com cerca de 30 metros de altura.

As equipas de socorro encontraram o corpo do homem já sem vida, esta manhã, no areal da praia. As autoridades já estão a investigar as causas do acidente.

Há cerca de um mês, uma jovem turista – curiosamente também de nacionalidade checa -, caiu de uma falésia na Ponta da Piedade, numa zona muito frequentada por turistas e próxima da praia do Canavial. Neste caso, uma equipa especial em resgate conseguiu resgatar a vítima do local apenas com ferimentos ligeiros.