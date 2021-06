Lagos recorda passado da pesca da sardinha em encontro

A Biblioteca Municipal Dr. Júlio Dantas vai receber o ciclo “Lagos e o Mar”, para recordar o passado, esta quinta-feira, pelas 17:00, anunciou o Grupo dos Amigos de Lagos.

O tema deste encontro é “A pesca da sardinha e as fábricas em Lagos”, com Pedro Pimenta como convidado, “que conheceu, por dentro, todo o mundo relacionado com as traineiras e outras embarcações do porto de Lagos e com o fabrico das conservas de peixe, que fora a principal indústria do concelho”.

O encontro terá a duração de uma hora, com exposição e debate. A participação é gratuita, mas com limite a 16 pessoas, com inscrição prévia obrigatória através do telefone 282 767 816 ou do e-mail biblioteca@cm-lagos.pt.

