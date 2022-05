Lagos será palco de uma missão especial

Lagos será um dos municípios a acolher uma das paragens da tour do filme “Programa Atlantis”, pela Missão Atlantis, uma iniciativa que está a percorrer diferentes estações náuticas do país para partilhar ações de transformação e regeneração dos oceanos.

A exibição, de acesso gratuito, decorrerá no dia 11 de junho, pelas 18:00, no Auditório Paços do Concelho, e contará com a presença da investigadora e “nómada dos oceanos” Suzanne Van der Veeken.

A tour de estreia do filme “Programa Atlantis” vai percorrer cinco estações náuticas portuguesas, entre as quais a de Lagos. A cidade será um dos portos de abrigo para a equipa da Oceans and Flow, entidade responsável pela iniciativa “Missão Atlantis” e para os embaixadores convidados entre cada uma das etapas da viagem, onde serão também partilhadas ações se sensibilização e inspirações do fundo do mar, em sessões gratuitas e abertas ao público.