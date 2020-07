Lagos vai participar em projeto de sustentabilidade turística da UAlg

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Município de Lagos anunciou que foi convidada pela Universidade do Algarve a participar no SuSTowns, projeto que, ao promover a sustentabilidade, poderá ajudar num futuro próximo a aumentar a vocação turística do concelho e a gerar benefícios económicos para a comunidade local, com respeito pelas identidades histórica, cultural, social e ambiental.

Depois de uma primeira sessão de apresentação para a estrutura municipal, os promotores do projeto vão agora procurar envolver – através de uma nova metodologia de participação ativa e governança – os empresários locais do setor turístico, residentes e turistas não-residentes, visando a construção, promoção e implementação de estratégias comuns.

“A iniciativa não poderia ser mais oportuna, já que a pandemia reforçou o alerta e a necessidade de se garantir um maior equilíbrio entre o Homem e o planeta”, afirma o município, em comunicado.

As sessões vão realizar-se no próximo dia 20 de julho, no Auditório dos Paços do Concelho Séc. XXI – C.M. Lagos (pelas 15h30) e no Auditório do Centro Cultural de Lagos (pelas 18h00), destinadas, respetivamente, aos empresários locais do setor turístico e aos residentes ou turistas-residentes.

As inscrições para participar nestas sessões são feitas através da página https://www.lagosempreendedor.com/pt .