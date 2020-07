Lagos vai ter música e cinema em modo “drive in” em agosto

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Espetáculos musicais e a exibição de filmes em modo “drive in” será uma das novidades para o verão de Lagos, entre 1 de agosto e 5 de setembro no Campo de Jogos do Rossio da Trindade, com entrada livre, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa pretende retomar com a atividade cultural no concelho “mantendo as medidas de segurança exigidas pelo período de pandemia” de covid-19, segundo o comunicado, resgatando assim este conceito ao ar livre muito popular nas décadas de 50 e 60.

O público poderá assim assistir a atuações de artistas e bandas de rock, pop e fado e sessões de cinema no conforto e segurança do seu carro, mantendo a distância de segurança recomendada, sempre a partir das 21:30.

Haverá dois concertos a cada sábado, enquanto que as sessões de cinema estão agendadas para as quartas-feiras, com filmes como “Parasitas”, “Cinema Paraíso”, “Variações”, “Marnie e os Amigos” e “The Hunger Games: Os Jogos da Fome”.

O Campo de Jogos do Rossio da Trindade tem a capacidade para albergar cerca de 100 viaturas ligeiras e terá disponível uma venda ambulante de comida e bebida, além das casas de banho.

A entrada é gratuita, mas é obrigatória a inscrição prévia, através das plataformas online da autarquia. A entrada e a saída dos veículos terão circuitos próprios e separados, com a ajuda das orientações de assistentes no recinto. No campo, os veículos terão um distanciamento entre si de dois metros e serão posicionados através da sinalização e marcação existente.

Os espetadores devem permanecer dentro dos veículos, sendo a sua saída permitida apenas nas idas às casas de banho ou em caso de necessidade urgente.