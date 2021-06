Lar de Idosos e Centro de Dia de Altura já abriu portas

O novo Lar de Idosos e Centro de Dia de Altura foi inaugurado na quinta-feira, dia 24 de junho, pelo presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, no âmbito das comemorações do Dia do Município, anunciou a autarquia.

A construção deste lar foi desbloqueada em 2017 por resolução da Associação Cegonha Branca, “sem qualquer garantia de financiamento da Segurança Social ou de fundos comunitários, apenas com recurso a empréstimo bancário e ao apoio do município de Castro Marim”, que doou o terreno, disponibilizou apoio técnico e cerca de 600 mil euros.

A obra está avaliada em 1.900.000,00 euros e a estrutura tem capacidade para mais de 50 utentes residentes e criará 40 novos postos de trabalho diretos.

A inauguração do lar Cegonha Branca contou com a participação do presidente da associação, Amadeu Chaves, do autarca de Castro Marim, Francisco Amaral e da diretora de Segurança Social do Centro Distrital de Faro, Margarida Flores.

