Lídia Jorge é convidada do Clube de Leitura Teatral de Loulé

No mês em que se celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa, o Clube de Leitura Teatral de Loulé – uma iniciativa da Mákina de Cena, estrutura de criação e programação artísticas nas áreas do Jazz e do teatro, sediada em Loulé – volta ao formato presencial, com Lídia Jorge como convidada especial.

A escritora acaba de receber o Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários da Associação Portuguesa de Escritores, patrocinado pela Câmara Municipal de Loulé, pelo seu livro de crónicas Em Todos os sentidos –, que orientará a leitura de Instruções para Voar.

A sessão acontecerá dia 20 de maio, quinta-feira, pelas 18:00, no Palácio Gama Lobo / Loulé Criativo, e nela serão cumpridas todas as regras de segurança e distanciamento, segundo a organização.

A participação é, como sempre, gratuita, mediante inscrição prévia e o número de lugares disponíveis, bastante limitado.

As inscrições devem ser feitas através do email geral@makinadecena.com, até quarta-feira, dia 19 de maio.

Instruções Para Voar foi escrito a convite d’A Companhia de Teatro do Algarve (ACTA), no âmbito do Programa Pegada Cultural – Artes e Educação/Cultural Footprint Program. Encenado por Juni Dahr, actriz e encenadora da companhia norueguesa Visjoner Teater, o espectáculo viria a contar com as interpretações dos actores Luís Vicente e Elisabete Martins, e a colaboração do coro dos alunos do Curso de Artes do Espectáculo da Escola Secundária Tomás Cabreira.

