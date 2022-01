Liga dos Combatentes já tem gabinete em São Brás de Alportel

A Delegação de São Brás de Alportel do Núcleo de Faro da Liga dos Combatentes formalizou esta semana a abertura do seu gabinete na sede da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, anunciou o município.

Na cerimónia promovida em conjunto pelo Núcleo de Faro da Liga dos Combatentes, pelo Município e pela Junta de Freguesia de São Brás de Alportel que contou com a presença de antigos combatentes e representantes regionais das forças militares portuguesas, foi hasteada na sede da Freguesia são-brasense a bandeira da Liga dos Combatentes.

A delegação, que vai funcionar às quartas-feiras à tarde no gabinete 4 da Junta de Freguesia, vai ser dinamizada pelo antigo combatente Ilídio Viegas, que não escondeu o seu orgulho em colaborar nesta iniciativa impulsionada pelo Município de São Brás de Alportel. “Falar de antigos combatentes é muito difícil. Para quem viveu como eu a guerra é muito difícil”, confessou mostrando-se esperançoso de que os combatentes possam aparecer e fortalecer esta delegação onde podem inscrever-se na Liga dos Combatentes, pedir informações sobre os serviços que a Liga presta aos combatentes tanto em termos sociais e de saúde assim como de convívio. Neste espaço de diálogo e partilha, acolhem-se também as participações na iniciativa “Tributo aos Combatentes” que o Município de São Brás de Alportel iniciou em abril de 2021 com a publicação semanal das suas memórias e a colaboração com outras ações que estão em curso como seja a instalação de um monumento de homenagem a todos os combatentes.

O monumento já tem o seu projeto concluído e deverá ter o seu concurso lançado brevemente, explicou o presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro, que vincou que estas iniciativas são importantes para homenagear os combatentes que lutaram pelo nosso país.

Para o presidente do Núcleo de Faro da Liga dos Combatentes, Henrique André, a abertura desta delegação é um momento muito marcante que concretiza uma antiga ambição do Núcleo que desta forma está mais próximo dos seus associados são-brasenses. Agradecendo a forma como o Núcleo foi acolhido pelo Município e pela Junta de Freguesia que assegura terem dado encetado um trabalho “excecional” de pesquisa e recolha de vivências para prestar homenagem aos antigos combatentes do concelho. Uma atitude que considerou pouco comum nos dias que correm em que “é muito difícil falar deste assunto (guerra colonial), porque ninguém nos entende”.

A abertura desta delegação resulta de um trabalho de valorização e tributo aos antigos combatentes que está a ser desenvolvido pelo Município de São Brás de Alportel que estabeleceu acordo com o Núcleo de Faro da Liga dos Combatentes.

Em novembro de 2021, a Liga integrou formalmente a Rede Social do concelho e, no início de dezembro, a Junta de Freguesia, em boa hora, juntou-se a esta parceria.