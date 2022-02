Linha financeira para a pesca reforçada em mais 10 milhões de euros

Tendo em consideração a elevada adesão do setor das pescas à linha de financiamento especificamente dirigida aos operadores do setor, aquele apoio foi reforçado em 10 milhões de euros com o intuito de permitir superar as dificuldades de tesouraria decorrentes das adaptações dos operadores à conjuntura económica provocada pela pandemia da doença COVID -19, anunciou o Ministério da Agricultura e Pescas.

O montante de crédito a conceder ao abrigo portaria publicada hoje, de € 10 milhões, acresce assim aos € 40 milhões já concedidos, perfazendo um montante global de crédito de € 50 milhões, suportado por verbas inscritas no orçamento do IFAP, que irá proceder à operacionalização desta medida.

Os empréstimos são concedidos pelo prazo máximo de seis anos e são atribuídas as seguintes bonificações da taxa de juros, diferenciadas em função do volume de negócios da empresa: volume de negócios até (euro) 500 000: até 100 % de bonificação; volume de negócios superior a (euro) 500 000: até 90 % de bonificação.