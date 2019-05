Literatura e moda de mãos dadas na biblioteca de Silves

Maria João Martins

A jornalista Maria João Martins será a dinamizadora da ação “A Literatura… e a Moda”, que se integra no âmbito do ciclo “A Literatura e as outras Artes”, promovido pela biblioteca municipal de Silves. Esta ação decorrerá no próximo dia 28 de maio, pelas 10h30, tendo como público-alvo os alunos da escola secundária de Silves.

Numa sessão de 60 minutos, Maria João Martins irá proferir uma palestra onde se irão interligar duas áreas distintas, mas não antagónicas. Na verdade, nesta sessão a convidada irá promover um discurso reflexivo acerca da ligação entre a literatura e a moda, ao longo dos séculos.

Nascida em Vila Franca de Xira, a 28 de junho de 1967, Maria João Martins tornou-se jornalista, aos 20 anos, no extinto Diário de Lisboa e hoje é redatora do Jornal de Letras, Artes e Ideias, sendo ainda colaboradora das revistas Vogue, Máxima, Visão e DIF. Foi ainda professora universitária durante cinco anos e assinou um programa de história na RDP – Antena 2 durante dois anos. Recebeu vários prémios de jornalismo, entre os quais o de “Revelação de Reportagem” do Clube Português de Imprensa e o “Júlio César Machado” da Câmara Municipal de Lisboa. Como autora, publicou vários estudos de história, nomeadamente “Divas, Santas e Demónios – Mulheres Portuguesas” e “O Paraíso Triste – O Quotidiano em Lisboa durante a IIª Guerra Mundial”. Estreou-se na ficção com a novela “Escola de Validos” (2007).