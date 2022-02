Loulé acolhe conferência sobre médicos cristãos-novos

O Arquivo Municipal Professor Joaquim Romero Magalhães, em Loulé, vai receber no dia 19 de fevereiro, pelas 15:00, mais uma sessão do ciclo de conferências “Loulé na linha do tempo” sobre médicos cristãos-novos, anunciou a autarquia.

PUB

Florbela Veiga Frade vai apresentar o tema “Os médicos cristãos-novos de Loulé nos séculos XVII e XVIII”, época em que aquele concelho “beneficiou de cuidados médicos garantidos por médicos e cirurgiões”, segundo o comunicado.

“Muitas dúvidas se lançam sobre a qualidade da sua formação que era, contudo, escrutinada e avaliada a nível nacional. A arte de curar era prerrogativa de cristãos-velhos, no entanto, inúmeros casos se conhecem de médicos cristãos-novos que desafiavam a limitação ao seu desempenho em Portugal. Os médicos cristãos-novos de Loulé também foram, por isso, alvo de processos inquisitoriais. Ficaram sem poder exercer a sua profissão de eleição, sem bens e com as famílias desfeitas devido às consequências da prisão”, acrescenta a autarquia.

Florbela Veiga Frade é doutorada em História Moderna e investigadora especialista em História dos Judeus e Cristãos-Novos Portugueses.

O evento tem entrada livre.