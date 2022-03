Loulé apura representantes para o concurso nacional de leitura

Decorreu numa sessão online, o apuramento dos alunos do concelho de Loulé para a fase intermunicipal do 15.º Concurso Nacional de Leitura, iniciativa destinada a estudantes do 1.º, 2.º, 3.º Ciclos do ensino básico e do secundário, com vista a estimular o gosto e os hábitos de leitura.

Este ano, os apurados em cada um dos 16 concelhos algarvios irão disputar a presença na final nacional, num momento organizado pela Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo António.

Do 1.º Ciclo foram apurados nesta fase os alunos Benedita Dionísio Nobre Passos Manso (Escola EB1 de Vale Judeu), Nayr Beatriz Nogueira Graça (Escola EB1 Mãe Soberana, Loulé) e Vasco André dos Santos Cheta (Escola EB1 Hortas de Santo António, Loulé).

Íris Rodrigues Pereira (Escola EB 2,3 D. Dinis, Quarteira) Leonor Cavaco de Oliveira (Escola EB 2,3 Prof. Cavaco Silva, Boliqueime) e Maria Francisca Matos Teixeira (Colégio internacional de Vilamoura) irão representar o 2º Ciclo nesta prova.

Do 3º Ciclo seguem à próxima fase Matilde Moreira Gomes (Escola EB2,3 Eng. Duarte Pacheco, Loulé), Rita Cunha Moura (Escola EB 2,3 Prof. Cavaco Silva, Boliqueime) e Santiago Rodrigues Emídio (Escola EB2,3 Padre João Coelho Cabanita, Loulé).

Finalmente, ficaram apurados os alunos do ensino secundário Laura Orge dos Santos (Escola Secundária de Loulé) e Vicente Alexandre Campos Cavaco (Colégio Internacional de Vilamoura).

Ana Farrajota (coordenadora interconcelhia das Bibliotecas Escolares), Guida Jordão (técnica superior da Biblioteca Municipal de Loulé) e Rita Moreira (chefe de Divisão de Biblioteca da Câmara Municipal de Loulé) foram os elementos do júri louletano que escolheu os estudantes que vão estar já no próximo mês na fase intermunicipal.