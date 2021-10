Loulé assinala Dia Internacional para a Redução de Catástrofes

A Escola Secundária de Loulé recebeu no dia 13 de outubro uma exposição de meios e agentes da proteção civil, assinalando o Dia Internacional para a Redução das Catástrofes, anunciou a autarquia.

Nesta exposição participaram várias entidades como a Cruz Vermelha Portuguesa, a Autoridade Marítima, a Guarda Nacional Republicana, a Unidade de Emergência e Proteção Civil, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil, os Bombeiros Municipais de Loulé e o Serviço Municipal de Proteção Civil.

A iniciativa contou ainda com a colaboração dos alunos do curso técnico de Proteção Civil daquela escola e com a visita do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, do vereador Carlos Carmo e da diretora da instituição de ensino, Renata Afonso, que entregaram diplomas de participação.

Esta iniciativa da autarquia decorreu através do Serviço Municipal de Proteção Civil em colaboração com aquele estabelecimento de ensino.

“É nossa pretensão continuar a criar momentos de aprendizagem e partilha entre todos os participantes e a comunidade escolar do nosso município pois é este um dos princípios fundamentais para promovermos as boas práticas no campo da proteção civil”, garantiram os responsáveis autárquicos.

