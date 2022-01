Loulé celebra o 34.º aniversário enquanto cidade com programa especial

Os 34 anos de elevação de Loulé ao estatuto de cidade são assinalados no próximo dia 1 de fevereiro, terça-feira, e para celebrar a data, a autarquia irá homenagear um dos louletanos que contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento e projeção da cidade: Joaquim Vairinhos. Para além disso, será um dia com uma programação para todos os gostos.

O dia começa com o tradicional hastear da Bandeira Nacional, nos Paços do Concelho, pelas 10:00. Às 10:30, as atenções estarão centradas no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, onde será descerrada uma placa com o nome do antigo autarca, Joaquim Vairinhos, que passará a ser o patrono deste equipamento desportivo de referência da cidade.

Nesse dia, está previsto também o lançamento da Revista “Loulé”, número dedicado à história e às estórias da antiga vila, desde os anos 80 até aos dias de hoje.

A partir das 16:00, a atividade “Vamos fotografar a cidade de Loulé?” propõe uma visita guiada às ruas e pontos de referência da cidade, com a possibilidade de registar cada momento com o telemóvel ou máquina fotográfica. Os interessados poderão inscrever-se através do e-mail loulecriativo@cm-loule.pt ou do 289 400 829. A participação é gratuita, mas limitada a 15 pessoas.

À noite, pelas 21:00, o músico Rodrigo Leão junta-se ao Coro Juvenil de Loulé para apresentar “A Estranha Beleza da Vida”, no Cineteatro Louletano. Este espetáculo, em que Rodrigo Leão se apresenta como Rodrigo Leão Cinema Project, reúne repertório dos três discos editados em 2020 e 2021 (“O Método”, “Avis 2020” e “A Estranha Beleza da Vida”), assim como uma seleção de temas clássicos do compositor.

Recorde-se que a proposta de elevação de Loulé a cidade foi aprovada a 18 de dezembro de 1987, mas só a 1 de fevereiro de 1988 foi publicado em Diário da República.

Loulé é o maior concelho algarvio.