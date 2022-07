Loulé e Albufeira entre os municípios mais procurados para comprar casa

Os cinco municípios em Portugal Continental com maior procura por parte dos estrangeiros para comprar casa no segundo trimestre deste ano foram Loulé, Albufeira, Lisboa, Cascais e Porto, revela esta quarta-feira um estudo do idealista.

O estudo mostra as preferências dos estrangeiros para adquirirem casas por intervalos de preço em cada município, explica a plataforma online idealista, adiantando que Lisboa foi a cidade com maior procura por parte dos estrangeiros (norte-americanos, brasileiros, ingleses, alemães e franceses).

Além disso, realçou que 68% dos franceses que procuram imóveis em Lisboa por menos de 300.000 euros, 50% dos norte-americanos procuram casa em Loulé entre 300.000 euros e um milhão de euros.

Já em Cascais, 40% dos espanhóis procura casas de luxo de mais de um milhão de euros e no Porto 9% dos brasileiros têm interesse em imóveis entre 600.000 e um milhão de euros.