Loulé promove conferência sobre a arte para a infância

Esta quinta-feira, 28 de março, pelas 21h30, a professora Helena Rodrigues (da Companhia de Música Teatral) vai estar no Auditório do Solar da Música Nova, em Loulé, para proferir uma conferência sobre o projeto GermInArte e a aposta na arte para a infância que tem vindo a realizar-se a sul, em Loulé, desde 2017, bem como os caminhos de futuro a trilhar nesta área.

A palestra, intitulada “Florir a Sul: formação em arte para a infância pós-GermInArte”, faz também uma retrospetiva das dinâmicas e ações que têm vindo a ser implementadas em Loulé em termos programáticos, as quais se consubstanciam em três vertentes: apresentação de espetáculos diferenciadores para a infância; disponibilização de formação regular e continuada para os profissionais que trabalham com as crianças; e dinamização de debates e palestras com reflexão crítica e troca de experiências e visões sobre esta temática.

A conferência tem a duração de 75 minutos, inclui debate com o público e é de entrada livre.