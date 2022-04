Louletano ganha ao Almancilense com três golos

A equipa de futebol do Louletano venceu no sábado o Almancilense por 3-1, num jogo com a maior parte dos golos a decorrer nos primeiros 45 minutos, anunciou o emblema de Almancil.

A primeira parte contou com o golo do Almancilense a inaugurar o marcador, num lance que surgiu com um canto.

Já o Louletano começou a reagir momentos depois, chegando ao empate nos 24 minutos com um golo de William, que volta a dar outro ponto à equipa de Loulé aos 39 minutos.

Na segunda parte do jogo, o Almancilense voltou ao relvado pronto para reagir, mas foi o Louletano que voltou a marcar aos 72 minutos, pelos pés de David Figueiras.

“Não estava à espera deste resultado. Entramos bem no jogo, marcamos o primeiro golo. Depois o Louletano fez o empate e o segundo, aí os jogadores mentalmente foram abaixo um bocado. Tentei na segunda parte falar com eles e corrigir o que estava mal, o Louletano entrou a ver o que nós iríamos fazer, continuando o seu jogo, e numa falha nossa conseguiram fazer o terceiro golo. Disse aos jogadores que, efetivamente, temos muito que melhorar”, refere o novo treinador do Almancilense, Sam Mendes.