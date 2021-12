Medidas de antecipação da Proteção Civil mitigam feitos da chuva intensa

As medidas de antecipação e o dispositivo reforçado do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve mitigaram as consequências da situação meteorológica adversa dos últimos dias na região, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

As medidas de antecipação e reforço no dispositivo operacional permitiu responder a múltiplas ocorrências na sequência de episódio de precipitação intensa e localizada, que se sentiram no início desta semana

A instabilidade que teve maior incidência na zona do Barlavento provocou, no final da tarde e início da noite desta terça-feira, 22 ocorrências nos concelhos de Albufeira, Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão e Silves, entre inundações de estruturas e superfícies, quedas de árvore, quedas de redes de fornecimento de energia, destacando-se o corte da via de acesso à A22 em Alvor, concelho de Portimão.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, todas as situações foram prontamente resolvidas no patamar municipal da Proteção Civil e conduziram ao empenhamento de 32 veículos e 83 operacionais dos diferentes Serviços Municipais e Agentes de Proteção Civil, em particular dos Corpos de Bombeiros.

