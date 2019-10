Melhores skaters nacionais competem em Portimão

Nos próximos dias 12 e 13 de outubro, a marina de Portimão será palco do Tricks4Five, um evento cem por cento dedicado ao skate e que reunirá os melhores skaters nacionais, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.

Durante dois dias, e num recinto instalado propositadamente para o evento, cerca de uma centena de skaters disputarão um prémio monetário apetecível e muitos prémios relacionados com a modalidade.

Os skaters poderão optar por duas categorias: sub-16, para quem nasceu depois de 2002, e open, aberto a todas as idades. As inscrições decorrem no local e no próprio dia, entre as 11h00 e as 12h30, tendo o um custo de dois euros (sub-16) ou três euros (open).

No primeiro dia de competição decorrem as eliminatórias, com início previsto para as 14h00, enquanto domingo será o dia das finais, com a participação dos melhores skaters de cada categoria.