Mercado da Avenida com horário alargado até setembro

Até 15 de setembro, o primeiro piso (setor da fruta e artesanato) do Mercado da Avenida, em Lagos, irá funcionar entre as 07:00 e as 17:00. Para melhorar a experiência, este espaço do mercado terá também uma programação musical, com artistas locais, a partir das 15h:30.

Paulo Ribeiro (02, 08, 20 e 27 de agosto), DJ & Sax – DJ Manu e Paulo Ribeiro (27 de julho, 04, 10, 18 e 24 de agosto), Humberto Silva (29 de julho, 09, 16, 23 e 30 de agosto) e Ana Marques (26 de agosto) são os artistas que ficarão responsáveis por animar os visitantes do primeiro piso do mercado durante o verão.

Recorde-se que o mercado foi recentemente alvo de trabalhos de conservação para melhorar as condições para vendedores e visitantes, nomeadamente na sua estrutura e segurança.

O piso 0 do Mercado da Avenida (peixe e talho) manter-se-á a funcionar no seu horário normal (07:00 às 14:00).